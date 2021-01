Lentini, coltiva marijuana: arrestato fratello del boss Nardo

Sono stati sequestrati oltre chilo di droga e materiale usato per confezionare la sostanza stupefacente

Un presunto affiliato al clan Nardo di Lentini e fratello del capo del clan attualmente detenuto per associazione mafiosa, M.S., è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Catania a Lentini dopo che i militari hanno scoperto una piantagione di marijuana in garage del quale aveva la disponibilità.

Il sequestro

Sono stati sequestrati oltre chilo di droga e materiale usato per confezionare la marijuana. L'uomo, oltre a essere già stato arrestato e condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, era già stato arresto nel 2016 per associazione mafiosa ed estorsione e nel giugno dello scorso anno il Tribunale di Catania lo ha condannato ad 8 anni di reclusione.