Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri sono stati 1.692 i nuovi casi di Coronavirus.

7:36 - Covid, dipendente positivo: chiusa la sede del Comune di Palermo

Da oggi chiuso al pubblico Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, della Giunta e del Consiglio. La decisione dopo un accertato caso di positività al Covid-19 di un dipendente comunale. Previsto, come da protocollo, l'avvio della sanificazione dei locali di piazza Pretoria.

7:18 - Boom di contagi, in Sicilia verso rinvio apertura scuole



Il Comitato tecnico scientifico regionale sarebbe intenzionato a chiedere provvedimenti più restrittivi, alla luce della crescita esponenziale di contagi in Sicilia e ad attendere sulla riapertura di tutte le scuole, comprese quelle primarie e secondarie di primo grado. Questo è, secondo alcune indiscrezioni, l'orientamento emerso nel corso della riunione che si è svolta nel pomeriggio di ieri con l'assessore regionale all'Istruzione e Formazione professionale, Roberto Lagalla, e l'assessore alla Salute, Ruggero Razza. Lagalla ha rappresentato l'esigenza di conoscere, sulla base dei dati tecnico-scientifici in possesso dello stesso Cts, i potenziali elementi di rischio sanitario connessi alla eventuale riapertura in presenza delle scuole superiori, a partire dal prossimo 11 gennaio. Il Cts, anche alla luce dell'esigenza di armonizzare la specifica richiesta con le ulteriori proposte di mitigazione diffusiva del contagio, ha assicurato, nel continuare i lavori in sede tecnica, che entro oggi sarà fornito un formale parere. Ma secondo quanto filtra, il Comitato tecnico scientifico regionale sarebbe intenzionato a chiedere restrizioni globali, a cominciare dalla scuola, dove è probabile un ritorno alla didattica a distanza.