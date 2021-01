Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Problemi per l'acuirsi della pandemia Covid a Messina dove si sono registrati 10 morti in due giorni.

Intanto, ieri in Sicilia si sono registrati 1.391 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

A Messina 10 morti in due giorni e file per i tamponi

Problemi per l'acuirsi della pandemia Covid a Messina dove si sono registrati 10 morti in due giorni. Lunghe file inoltre da ieri mattina hanno interessato anche il drive in per i tamponi rapidi, l'attesa ha superato le due ore. Nel frattempo la campagna vaccini prosegue.