Siracusa, travolse e uccise 72enne: condannato per omicidio stradale

Un giovane di 21 anni, è stato condannato a un anno e 8 mesi di reclusione dal gup del Tribunale di Siracusa per omicidio stradale. Secondo l'accusa la sera del 20 dicembre del 2018 il giovane avrebbe provocato un incidente stradale in via Elorina causando la morte di Tecla Zammitti, 72 anni, siracusana. Secondo i periti della Procura di Siracusa, l'auto guidata dal giovane avrebbe invaso la carreggiata opposta centrando il mezzo guidato dall'anziana, deceduta poco dopo l'incidente per le ferite riportate.