Incidente nel Siracusano, auto contro guardrail: muore 18enne

Alla guida del veicolo su cui viaggiava la vittima c’era un 45enne, rimasto ferito nell’impatto. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del sinsitro

Tragico incidente stradale ieri sera sulla Francofonte-Pedagaggi, tra Siracusa e Catania, costato la vita a un ragazzo di 18 anni. Il giovane, di Pedagaggi, frazione di Carlentini (Sr), ieri in tarda serata era salito a bordo di una macchina di un 45enne, originario della Polonia ma residente a Francofonte, che gli avrebbe dato un passaggio. Il veicolo è finito contro un guardrail: il 18enne è deceduto, mentre il conducente è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale a Lentini. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell’incidente.