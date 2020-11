Porto di Augusta, sequestrate 170 tonnellate di rifiuti

Nel porto di Augusta, nel Siracusano, è stato sequestrato un cumulo di rottami ferrosi, per circa 170 tonnellate, che si trovava in un'area di 300 metri quadri, nel porto commerciale, all'interno di un tratto in concessione a un operatore portuale.

Le irregolarità

Sono state riscontrate delle irregolarità nella gestione del materiale, e nel relativo deposito all'interno delle aree che a ciò sono preposte. Il titolare della società concessionaria è stato denunciato.