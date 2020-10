Catania, percepivano indebitamente reddito cittadinanza: 18 denunciati

Diciotto persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza sono state denunciate a Catania dalla guardia di finanza. Tra di esse figurano condannati per gravi reati ai quali è precluso l'accesso al sostegno economico. Tra i denunciati anche membri delle più note cosche mafiose locali, tra cui il clan Cappello. Secondo quanto accertato, pur non avendo titolo, gli indagati hanno percepito complessivamente oltre 240mila euro. Uno di loro, pur affermando di versare in una condizione di bisogno, aveva acquistato una moto di grossa cilindrata ed un giocatore d'azzardo che aveva conseguito grosse vincite. Gli indagati sono stati anche segnalazione all'Inps per la sospensione immediata dell'erogazione ed il recupero delle somme percepite indebitamente.