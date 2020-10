Lentini, nascondeva in casa una pistola calibro 7,65: arrestato

In manette un uomo di 42 anni. L'arma era nascosta all'interno di un mobile del suo domicilio e irregolarmente detenuta

A Lentini, in provincia di Siracusa, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di armi da sparo e munizioni, un 42enne originario di Militello Val di Catania.

I controlli

I militari hanno controllato un terreno agricolo dove l'uomo svolgeva l'attività di guardiania e in seguito a una perquisizione domiciliare, hanno trovato una pistola automatica marca Browning calibro 7,65 con caricatore inserito contenente due munizioni. L'arma era nascosta all'interno di un mobile del suo domicilio e irregolarmente detenuta.