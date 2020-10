Marsala, raid razzisti e aggressione a un poliziotto: tre arresti

A Marsala, i carabinieri hanno arrestato tre ragazzi, di 18, 19 e 23 anni, con l’accusa di lesioni aggravate nell’ambito delle indagini su una serie di raid violenti a sfondo razziale, culminati nell'aggressione a un agente di polizia intervenuto in difesa di due stranieri. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal Gip del tribunale di Marsala, scaturisce a seguito dell’attività investigativa svolta dai militari dell'Arma e della polizia di Stato in merito alle aggressioni a fondo razziale nella zona della movida cittadina, come quella avvenuta pochi giorni fa. In corso le ricerche di un quarto indagato.