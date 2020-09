Aragona, violenza sessuale su ragazzina: quattro rinvii a giudizio

Secondo le accuse, il 13 maggio 2015 i quattro hanno trascinato in un vicolo e violentato una ragazzina che, all'epoca dei fatti, doveva ancora compiere 12 anni

Il gup del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto il rinvio a giudizio di quattro uomini, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata. Secondo le accuse, il 13 maggio 2015 i quattro giostrai, tre ventenni di origine romena e un 60enne di Caltanissetta, hanno trascinato in un vicolo e violentato una ragazzina nei giorni successivi alla festa della Madonna di Fatima, ad Aragona in provincia di Agrigento, dove era stato allestito un luna park in cui gli imputati lavoravano.

La vicenda

All'epoca dei fatti, il 13 maggio del 2015, la ragazzina doveva ancora compiere 12 anni. Quest'ultima, costituita parte civile e assistita dagli avvocati Daniela Posante e Antonella Arcieri, rispondendo al giudice, al pm Elenia Manno, ai suoi stessi difensori e a quelli degli imputati, ha confermato in aula i fatti. Il dibattimento si celebrerà davanti ai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato.