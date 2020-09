Fucile e droga in casa, un arresto a Catania

L'uomo è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale sequestrato era nella sua abitazione di via Paolo Orsi

Una doppietta calibro12 con le canne mozzate e 50 grammi di marijuana in parte già suddivisa in dosi sono stati sequestrati dai carabinieri a Catania - insieme con 450 euro in contanti e materiale per confezionare le dosi - a un 31enne, B.R. L'uomo è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale sequestrato era nella sua abitazione di via Paolo Orsi.