Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A Ragusa 4 infermieri dell'ospedale covid 'Maria Paternò Arezzo' sono risultati positivi. Si tratta di sanitari in servizio nel reparto Malattie Infettive dove si trovano ricoverati otto pazienti. Nessuno dei medici è invece risultato positivo.

Intanto, i positivi al Coronavirus alla Rap sono 12, due in più rispetto alla scorsa settimana. Lo ha comunicato lo stesso presidente Giuseppe Norata dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo. (DIRETTA)

7:32 – Ragusa, 4 infermieri positivi

Si alza il livello di allarme a Ragusa dove 4 infermieri proprio dell'ospedale covid 'Maria Paternò Arezzo' di Ragusa sono risultati positivi. Si tratta tra l'altro di infermieri in servizio proprio nel reparto Malattie Infettive dove si trovano ricoverati otto pazienti. Nessuno dei medici è invece risultato positivo.

7:24 – In Sicilia 84 nuovi casi positivi

Sono 84 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono a 104 le persone ricoverate, ma restano 13 quelle che necessitano di cure in terapia intensiva. Nel complesso salgono a 1.454 gli attuali positivi attivi nell'isola, 1.337 dei quali in regime di isolamento domiciliare. Sono stati eseguiti il doppio dei tamponi di ieri 5.214 che portano il totale a oltre 380.000. Resta fermo a 289 il totale delle vittime dell'epidemia in Sicilia. Nelle province i nuovi casi positivi sono così suddivisi: 41 Trapani di questi 39 fanno parte del cluster del ristorante di Salemi, 14 a Catania, 4 a Messina, 20 a Palermo, 4 Ragusa e uno a Siracusa.