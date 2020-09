Capi falsi tra quelli autentici in 2 negozi nel Catanese: una denuncia

Sequestrati 75 capi di abbigliamento contraffatti, per un valore complessivo superiore agli 8.000 euro, in due negozi in centro a Giarre e a Zafferana Etnea, in provincia di Catania. La guardia di finanza ha trovato nei due locali, entrambi gestiti da un imprenditore locale, diversi pantaloni, giubbotti e borse che riproducevano illecitamente marchi e altri segni distintivi di importanti case di moda e di abbigliamento, così da indurre in errore l'acquirente finale sulla loro legittima provenienza. Il legale rappresentante della società è stato denunciato alla Procura di Catania per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione.