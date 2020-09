Canicattì, scoperti quattro lavoratori in nero in un cantiere

A Canicattì, in provincia di Agrigento, quattro lavoratori in nero sono stati scoperti dai carabinieri durante controlli in un cantiere eper la costruzione di un ipermercato. Cinque le denunce di altrettante persone organiche alle società impegnate nelle opere di scavo e di costruzione del nuovo edificio. Le sanzioni elevate ammontano a oltre 130mila euro.

Lavoratori in nero

Gli operai erano privi di qualsiasi protezione ed eseguivano operazioni di sbancamento in mancanza di idonee condizioni di sicurezza. Le denunce sono scattate per non aver garantito la sicurezza sui luoghi di lavoro, per avere omesso di sottoporre i lavoratori a visita medica per l'idoneità, per non aver dato loro dispositivi di protezione individuale, anche da Covid-19, per non averli formati e informati sui rischi e per avere accumulato rifiuti speciali in modo indiscriminato.