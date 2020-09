Droga, cocaina in fustino del detersivo: arrestata casalinga a Licata

Aveva nascosto oltre un etto di cocaina, già suddivisa in dosi, in un fustino di detersivo in polvere per la lavatrice: per questo una casalinga di 53 anni, I.C., è stata arrestata dalla polizia di Stato a Licata (Agrigento) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. La droga, 138 grammi di cocaina, era suddivisa in 282 dosi confezionate con il cellophane. E' stata scoperta grazie a un cane antidroga della Guardia di Finanza. In un armadio i poliziotti hanno trovato due bilancini di precisione e 4.200 euro in contanti. La donna era già nota alle forze dell'ordine per precedenti per i reati contro la persona.