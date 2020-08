Ragazza morta a Lipari, continua protesta all’ingresso dell’ospedale

Quarto giorno di presidio da parte dei parenti e degli amici di Lorenza Famularo, la ventiduenne morta nel nosocomio dell'isola il 23 agosto scorso dopo aver accusato per giorni dolori alla spalla e al torace. In settimana atteso l'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza

Quarto giorno di proteste all'ospedale di Lipari, dove amici e parenti di Lorenza Famularo, la ventiduenne morta nel nosocomio dell'isola il 23 agosto scorso dopo aver accusato per giorni dolori alla spalla e al torace, continuano a presidiare l'accesso alla struttura sanitaria. Tra i manifestanti da ieri c'è anche Sandro Biviano, ambasciatore italiano nella lotta per la distrofia muscolare, mentre in settimana è attesa la visita dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. In arrivo anche gli ispettori del Ministero e la Commissione regionale sanità.

La situazione all’ospedale di Lipari

Intanto, dopo Domenico La Rocca, segretario provinciale della Fials, a difesa dell'infermiere sospeso dall'incarico per decisione dell'Asp dopo il decesso della ragazza, è anche intervenuto Biagio Proto, dirigente Nursing Up di Messina. Su quanto avvenuto a Lipari, il deputato regionale del Pd, Francesco De Domenico, ha annunciato la presentazione di un'interpellanza all'assessore alla Sanità. "L'ospedale di Lipari soffre da anni i tagli di servizi e reparti - ha commentato La Rocca -. C'è da chiedersi se il provvedimento disciplinare nei confronti dell'ultimo anello della catena non sia una misura volta a coprire l'inefficienza del sistema e di chi lo ha governato in tutti questi anni”, ha concluso.