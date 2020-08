Migranti, Salvini: “Il 3 ottobre sarò in tribunale a Catania”

Lo ha detto il leader della Lega nel corso dell’intervento a sostegno del candidato alle comunali di Chieti: “Io vado in aula a testa alta e orgoglioso di quello che ho fatto, del mio Paese, della sua storia e della sua cultura, che non è in vendita”

“Per me il 3 ottobre sarà un giorno di festa, è un sabato mattina, l'ho guardato sul calendario. Io di solito il sabato mattina, quando riesco, sto a casa a Milano, lavorando gli altri giorni in giro per l'Italia, con mio figlio e mia figlia, perché dovrò essere in tribunale a Catania, rischiando 15 anni di carcere, per avere bloccato gli sbarchi. Io vado in quel tribunale a testa alta e orgoglioso di quello che ho fatto. Orgoglioso del mio Paese, della storia e della cultura di questo Paese, che non è in vendita". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso dell'intervento a sostegno del candidato alle comunali di Chieti, Fabrizio Di Stefano.