Biancavilla, sorpresi con una pistola, munizioni e droga: due arresti

Due uomini, P.P. di 43 anni e A.C. di 57 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Biancavilla, in provincia di Catania, dopo essere stati sorpresi in possesso di una pistola marca Sig Sauer calibro 9 completa di due caricatori con nove proiettili ciascuno. Dovranno rispondere entrambi di detenzione illegale di arma clandestina e munizioni. Il 57enne ha anche consegnato ai militari un sacchetto di cellophane contenente circa 20 grammi di cocaina e due involucri in alluminio contenenti circa un grammo di marijuana ed è quindi stato accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La perquisizione

Arma, munizioni e droga sono stati trovati dai carabinieri durante una perquisizione nella loro abitazione rurale di contrada Pruvulara Scirfi. Il 57enne, in relazione all'arma e alle munizioni, ha riversato ogni responsabilità sul proprietario dell'abitazione, il 43enne, che dal suo canto ha invece riferito ai militari d'avergli messo gratuitamente a disposizione l'utilizzo dell'abitazione da circa due anni. Successivi accertamenti hanno poi evidenziato che l'arma è clandestina poiché non censita sul registro nazionale delle armi. I due arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati tradotti presso il carcere di Ragusa