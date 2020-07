Uccide cane del compagno durante lite nel Catanese: denunciata

Una donna di 44 anni è stata denunciata a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, per maltrattamenti di animali seguiti da decesso. Secondo quanto ricostruito, al culmine di una lite con il compagno la 44enne ha lanciato fuori dalla finestra il cagnolino del fidanzato per costringerlo ad andarsene di casa. L'animale, di appena sette mesi e di piccola taglia, è stato gettato dal quarto piano ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un veterinario che ha provato a salvare il cane ma non c'è stato niente da fare.