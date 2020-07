Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il Teatro Massimo di Palermo ha invitato i medici e il personale sanitario impegnato nei reparti Covid-19 ad assistere allo spettacolo inaugurale del Festival "Sotto una nuova luce", stasera e domenica 5 luglio alle 21:30. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Il Teatro Massimo di Palermo, in accordo con le direzioni generali dell'ospedale Civico e dell'ospedale Cervello e d'intesa con l'Assessorato alla Salute della Regione siciliana, ha invitato i medici e il personale sanitario impegnato nei reparti Covid-19 ad assistere allo spettacolo inaugurale del Festival "Sotto una nuova luce", stasera e domani alle 21:30. "È un gesto simbolico di riconoscenza ma sentiamo di farlo per sottolineare il valore e la generosità di una categoria di professionisti che nei mesi terribili del lockdown si è spesa con grande generosità e non ha esitato a esporsi, in un momento di grande sofferenza generale, per tutelare la salute di tutti noi - dicono il presidente della Fondazione, Leoluca Orlando, e il sovrintendente, Francesco Giambrone - ma è anche un omaggio e un raccolto ricordo per tutte le vittime".