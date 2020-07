Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nuovo caso di Covid-19 a Bronte, in provincia di Catania. A renderlo noto con un comunicato è il sindaco, Graziano Calanna. "Purtroppo - afferma - è certo. Ho ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell'Asp. Questa persona sta bene e non presenta sintomi particolari. È stata sottoposta a tampone, che purtroppo è risultato positivo". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:35 - Registrato un caso a Bronte

Nuovo caso di Covid-19 a Bronte, in provincia di Catania. A renderlo noto con un comunicato è il sindaco, Graziano Calanna. "Purtroppo - afferma - è certo. Ho ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell'Asp. Questa persona sta bene e non presenta sintomi particolari. È stata sottoposta a tampone, che purtroppo è risultato positivo". A Bronte nei giorni più difficili dell'emergenza - sottolinea il sindaco - il Coronavirus è stato presente e diverse famiglie sono state sottoposte a quarantena. Complessivamente le persone contagiate sono state otto, anche se l'Asp le ha sempre considerate nove a causa di una omonimia con una donna che però non era residente a Bronte. "Fortunatamente - continua la nota - tutti però sono guariti. ll Covid 19 a Bronte non si è diffuso grazie anche ad un comportamento integerrimo da parte della maggioranza dei residenti, che hanno rispettato lockdown e distanziamento fisico".