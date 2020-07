4/17 ©Ansa

Il soccorso è avvenuto il 25 giugno quando la Ocean Viking ha avvistato un barchino in difficoltà al largo di Lampedusa e ha portato in salvo 51 persone. Un'ora dopo la nave ha intercettato un'altra barca, a 40 miglia a sud dell'isola delle Pelagie, salvando altre 67 persone e quattro giorni dopo, il 30 giugno, ha recuperato altri 63 migranti che erano su due barche alla deriva in zona Sar maltese. In totale 180 persone tra cui 25 minori - 17 dei quali non accompagnati - e due donne, una delle quali incinta di cinque mesi