Porto Empedocle, 28 migranti sbarcano da Moby Zazà dopo quarantena

Verranno trasferiti in una struttura individuata dalla prefettura di Agrigento. Attimi di tensione questa mattina a bordo della nove, quando alcuni di loro hanno iniziato uno sciopero della fame per chiedere di poter sbarcare

La nave quarantena 'Moby Zazà' è rientrata nel pomeriggio alla banchina di Porto Empedocle (Agrigento) per far sbarcare i 28 migranti che hanno terminato la sorveglianza sanitaria e che sono risultati negati al doppio tampone rino-faringeo (LO SPECIALE MIGRANTI). La Prefettura di Agrigento è riuscita infatti a trovare una struttura con il numero di posti disponibili nella quale trasferirli. Dopo di loro scenderanno dalla nave anche i membri del personale sanitario della Croce Rossa per lasciare il posto ad altri loro colleghi. Pochi giorni fa, 28 persone giunte sulla Moby Zazà erano risultate positive al coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN SICILIA)