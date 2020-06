Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Arriva lo stato di calamità per le isole di Lampedusa e Linosa. A dichiararlo è il governo Musumeci, che ha accolto nella seduta di ieri l'allarme lanciato dall'amministrazione comunale sulle disastrose conseguenze di natura economica provocate dall'emergenza Covid-19. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

10:25 - Catania, clip video per promuovere la ripartenza della città

"Catania siamo noi", un video di 50" per mostrare le bellezze del capoluogo etneo impegnato in una progressiva ripartenza degli eventi promozionali e delle attività culturali dopo il lockdown. La clip è stata voluta dal sindaco Salvo Pogliese anche come auspicio per il ritorno dei flussi turistici nella città etnea. "Un messaggio di accoglienza. - ha detto Pohgliese - per scegliere Catania come meta dei propri viaggi o della propria permanenza. Ma anche la rinnovata scoperta quotidiana di vivere in una terra impregnata di energia, che custodiamo con l'orgoglio di appartenere a una lunga tradizione di storia, arte e cultura che vogliamo condividere con il mondo intero".

7:41 - Nello Musumeci chiede stato di calamità per Lampedusa e Linosa

Arriva lo stato di calamità per le isole di Lampedusa e Linosa. A dichiararlo è il governo Musumeci, che ha accolto nella seduta di ieri l'allarme lanciato dall'amministrazione comunale sulle disastrose conseguenze di natura economica provocate dall'emergenza Covid-19. Contestualmente la Giunta regionale ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato d'emergenza per le due isole. Già nella mattinata di ieri il governatore aveva sottoposto il tema delle difficoltà di Lampedusa e "della sua eroica e generosa comunità" all'attenzione del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, nel corso di un incontro. "Le misure prese a livello nazionale per contenere il diffondersi del contagio - evidenzia Musumeci - hanno generato nel tessuto economico di questi territori il blocco totale di tutte le attività legate alla pesca e alla commercializzazione del pescato. Inoltre, durante il periodo del lockdown, si sono registrati danni ingenti al settore turistico a causa della cancellazione dei voli e del divieto di spostamento tra le regioni. Tutto ciò ha portato al collasso l'intero tessuto produttivo locale, generando una crisi sociale ed economica che necessita di misure straordinarie". Al ministro Gualtieri, Musumeci ha chiesto la possibilità di concedere una "fiscalità speciale" per Lampedusa, soprattutto per gestire correttamente le problematiche sanitarie della popolazione e dei migranti che continuano a sbarcare nelle Pelagie.