Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

10:32 - Apre spiaggia libera 3 a Catania, servizio per cani

Aperta al pubblico stamattina la spiaggia libera numero 2 del lungomare Plaia di Catania con tutti i servizi adeguati alle norme sul distanziamento e un'importante novità: un'area recintata per i cani, affidata, senza costi per il Comune, a un'associazione che svolge servizi a tutela degli animali in regime di volontariato. "Siamo orgogliosi di queste strutture comunali - afferma il sindaco Salvo Pogliese - che non hanno nulla da invidiare a quelli privati per la funzionalità dei servizi, la pulizia l'igiene e il decoro. Un lavoro che stiamo completando nei pochi giorni successivi alle prescrizioni regionali e nazionali rese note appena una decina di giorni addietro, anche grazie all'impegno costante e generoso dell'assessore Cristaldi e dei funzionari comunali. Nella spiaggia libera numero 2 abbiamo consentito, con procedura di evidenza pubblica e dunque massima trasparenza l'allestimento di servizi utili ai proprietari di animali che intendano accompagnarsi con i propri animali di affezione. Una possibilità molto gradita a tanti cittadini che anche in una spiaggia comunale, in uno spazio ampio e sicuro, possono stare vicini agli amici a quattro zampe per la felicità dei padroni e degli stessi animali, mentre prendono il bagno in una delle spiagge più belle del litorale siciliano. Una delle poche realtà pubbliche dell'isola che offre questo delicato e importante servizio aggiuntivo gratuitamente". La spiaggia libera numero 2 sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle 19.

9:53 - Valle dei Templi primo Parco archeologico certificato Covid free

Visitare i templi in completa sicurezza. Perché la Valle dei Templi di Agrigento è il primo parco archeologico con certificazione Covid free. E il pubblico inizia a ritornare: a giugno, la Valle ha accolto ottomila visitatori, 3.522 dei quali dall'8 al 25 giugno, ovvero al di là della settimana di gratuità voluta dalla Regione a inizio mese. Un dato importante di ripresa che va migliorando, anche se i numeri sono certamente molto lontani dallo scorso anno - di questi tempi, tra i templi c'erano circa tremila visitatori al giorno. E la certificazione sarà una bella spinta per il mercato internazionale: il Parco ha messo a punto talmente tante misure per garantire il pubblico e i suoi operatori, da essere il primo sito archeologico Virus free and safe, una certificazione ufficiale che nasce dal riconoscimento delle misure di prevenzione e protezione adottate, dopo aver completato l'analisi accurata delle attività, dell'organizzazione del lavoro, del layout degli ambienti.

9:32 - Riaprono Palazzo Panitteri e l'area di Monte Adranone

Riaprono a partire da oggi, sabato 27 giugno, i beni Culturali di Sambuca di Sicilia e il Museo Pietro Griffo di Agrigento. Palazzo Panitteri e l'area archeologica di Monte Adranone a Sambuca di Sicilia. Palazzo Panitteri sarà aperto gratuitamente tutti i giorni dalle 9 alle 19 con visite della durata di 30 minuti e un massimo accesso orario 20 persone. L'Area archeologica di monte Adranone - sempre a Sambuca di Sicilia - sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 e una durata visita di 1 ora e 30 minuti con un accesso massimo orario di 50 persone. Anche in questo caso con ingresso gratuito. Da oggi riapre anche il Museo archeologico regionale Pietro Griffo di Agrigento con ingresso a pagamento. "Con Sambuca di Sicilia e con il Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento - dice l'assessore dei Beni culturali e dell'identità Siciliana Alberto Samonà- va completandosi sempre più l'offerta culturale della Sicilia. L'emergenza Covid e la lunga chiusura hanno molto stressato le strutture che stanno rimettendosi in sesto per ospitare al meglio e in sicurezza quanti vorranno conoscere la Sicilia attraverso i percorsi meno battuti e che forse, proprio per questo, riescono ancora a trasmettere l'immagine di una Sicilia connotata da una bellezza meno sfacciata, più intima e ancora profondamente autentica".

8:40 - Lunedì riaprono biblioteche e musei comunali a Palermo

Riaprono, anche se con ingressi contingentati e su prenotazione, le biblioteche e i siti culturali del Comune di Palermo. Dal 29 giugno si potrà accedere alla Biblioteca centrale di Casa Professa, alle biblioteche decentrate e all'Archivio storico. Infine, l'Ecomuseo del Mare aprirà dall'1 luglio e la Galleria di Arte Moderna il 3 luglio. Ultimo ad aprire sarà il complesso di Santa Maria dello Spasimo, i cui orari saranno comunicati nei prossimi giorni. L'accesso ai vari siti sarà consentito a un limitato numero di persone alla volta, tramite prenotazione. I volumi in prestito saranno sottoposti, su indicazioni dei responsabili della sicurezza, a una quarantena di 3 giorni, con stoccaggio separato rispetto agli altri libri.