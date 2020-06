Incidente stradale nel Siracusano, morto motociclista 22enne

Un ragazzo di 22 anni, Salvo Mauceri, è morto ieri notte in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Siracusa e Avola. Secondo la ricostruzione della polizia municipale il 22enne, alla guida della propria moto, ha perso per cause da accertare il controllo del mezzo vicino a una rotatoria, ed è finito sull’asfalto. L’impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo al giovane. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta e si indaga per ricostruirne la dinamica: al momento pare che non ci siano altri veicoli coinvolti. Sotto choc amici e parenti della vittima.