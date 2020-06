Lentini, donna di 39 anni uccisa con due colpi di pistola da un 82enne

Giuseppina Ponte, 39 anni è stata uccisa stamattina a Lentini (in provincia di Siracusa) in un appartamento in via Sicilia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo operativo, a ucciderla con due colpi di pistola - al termine di una lite e centrando la donna al torace - sarebbe stato un pensionato di 82 anni, proprietario della casa dove i due, da diversi giorni, vivevano insieme. A dare l'allarme sono stati i vicini, che hanno sentito gli spari. I militari hanno trovato il corpo della vittima in una pozza di sangue. L'anziano è stato sottoposto a un interrogatorio da parte del sostituto procuratore Marco Dragonetti, che coordina le indagini dei carabinieri. Nell'appartamento sequestrato, invece, i militari stanno compiendo i rilievi per accertare la dinamica dell'omicidio.