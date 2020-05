Altofonte, trovata serra di marijuana: due arresti

Ad Altofonte, in provincia di Palermo, i carabinieri hanno arrestato due persone. Si tratta di F.C. di 35 anni e C.M. di 22 anni: entrambi sono accusati di coltivazione di droga, detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato.

L'arresto

I militari hanno notato i due introdursi in un'abitazione disabitata dove è stata allestita una serra per la coltivazione "indoor" di marijuana, trovando piante alte circa un metro. Nella serra è stato trovato fertilizzante, lampade alogene, ventilatori, impianti di riscaldamento, il tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica, così come confermato da una squadra di tecnici verificatori Enel intervenuti. La casa e il materiale utilizzato per realizzare la serra sono stati sottoposti a sequestro.