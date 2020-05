Mafia: torna in carcere il sequestratore del piccolo Di Matteo

Uno dopo l'altro i boss scarcerati per motivi di salute, aggravati dal rischio del Covid-19 (LA DIRETTA – LA SITUAZIONE IN SICILIA), tornano in cella oppure vengono ricoverati in una struttura sanitaria attrezzata e vigilata. Dopo Francesco Bonura, fedelissimo di Bernardo Provenzano, quest’oggi il giudice di sorveglianza ha rimandato nel carcere dei Pagliarelli a Palermo anche Franco Cataldo. Si tratta del boss 85enne condannato all’ergastolo che per due mesi, nel 1994, aveva tenuto segregato in un casolare di campagna nelle Madonie, vicino a Gangi, il piccolo Giuseppe Di Matteo, prima che fosse strangolato e sciolto nell'acido perché il padre Santino non si era piegato al ricatto di ritrattare le sue rivelazioni.