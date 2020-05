Milano, mafia: revocati i domiciliari a Francesco Bonura

Il magistrato di Sorveglianza di Milano ha revocato la detenzione domiciliare per Francesco Bonura, imprenditore palermitano condannato per mafia, in applicazione del decreto antimafia approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 maggio. L'iniziativa è stata intrapresa dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, dopo che il provvedimento ha attributo al Dap il potere di iniziativa nell'indicare ai magistrati di sorveglianza soluzioni sanitarie idonee per consentire il rientro dei boss scarcerati per motivi di salute negli istituti di pena. Bonura, condannato a 20 di carcere per mafia e fedelissimo di Bernardo Provenzano, era ai primi posti dell'elenco predisposto la scorsa settimana dal vice capo del Dap Roberto Tartaglia.