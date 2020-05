Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Quattro nuovi dirigenti medici individuati dalla graduatoria per incarichi a tempo determinato per la Chirurgia generale sono entrati in servizio dall'Asp Ragusa per fronteggiare l'emergenza da coronavirus

Quattro nuovi dirigenti medici individuati dalla graduatoria per incarichi a tempo determinato per la Chirurgia generale sono entrati in servizio dall'Asp Ragusa per fronteggiare l'emergenza da coronavirus. La necessità di ricorrere alla graduatoria già stilata, spiegano dall'Asp di Ragusa, "nasce dall'esigenza di garantire adeguata attività chirurgica e assistenza sanitaria nei reparti degli ospedali aziendali, considerato che, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, tutte le prove concorsuali erano state sospese". (DIRETTA)

10:36 - Fase 2, Musumeci: "Apertura al turismo decisa da dato sui contagi"

A decidere sugli arrivi dei turisti in Sicilia "non sarà mai la politica, ma il numero dei contagi, il dato epidemiologico: è lì la cabina di regia". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, al programma Centocittà di Rai Radio Uno. "Se non aumentano i casi positivi al Covid-19 - ha aggiunto - abbiamo buone ragioni di aprire dai primi di giugno agli arrivi dalle altre regioni italiane, se anche questo dato, dopo un mese, dovesse essere confortante allora potremmo pensare ad alcune comitive di turisti stranieri, ma adottando tutti gli accorgimenti previsti". Per i turisti stranieri Musumeci ha ipotizzato il ricorso a "una sorta di 'patente di immunità'". Intanto, "nell'attesa che venga trovata una soluzione", il presidente Musumeci ha ribadito che la sua giunta ha confermato un investimento da circa 70milioni di euro nel turismo e che "sta pensando ad uno autoctono, fatto da siciliani che si muovono da una parte all'altra dell'isola, e parliamo di 2milioni di persone che ogni anno si muovono per fare le vacanze". Sull'ipotesi di riapertura delle discoteche per l'estate il governatore ha posto dei paletti: "se è un luogo dove ascoltare musica all'aperto, allora siamo pronti a farlo, ma se un luogo in cui mettere in 50 metri quadrati 30-40-50 persone allora diventa veramente difficile".



10:33 - Mostre, riapre a Noto "Artisti di Sicilia" a cura di Vittorio Sgarbi

Da sabato 23 maggio riaprirà al pubblico la mostra "Novecento - Da Pirandello a Guccione - Artisti di Sicilia", ospitata al Convitto delle Arti - Museum di Noto e curata da Vittorio Sgarbi. L'esposizione sarà visitabile nei weekend e nei festivi di maggio e giugno e da luglio tutti i giorni . Il percorso espositivo prevede il rispetto delle linee guida governative sulle norme anti contagio Covid-19 ed il personale provvederà a far rispettare tutte le nuove disposizioni. Sotto il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Siciliana e del Comune di Noto la mostra è prodotta da mediatica ed organizzata da Sicilia Musei. "Quando, nel 2003, Sgarbi scandagliava - afferma una nota - il patrimonio pittorico e scultoreo italiano nella ricerca di un'identità artistica nazionale, vi comprendeva anche la Sicilia, di cui, come è suo gusto, cercava e indagava personalità nascoste e pur sorprendenti. Offrì allora un panorama inedito e affascinante. Ma più ne raccolse, giungendo fino alle ultime generazioni, nel 2014, con la prima edizione di "Artisti di Sicilia", che attraversò con un grosso bagaglio di opere, una buona parte dell'isola da Favignana, Palermo e a Catania. Una esperienza che raccolse ben 60 mila visitatori in soli sei mesi nelle tre sedi".



10:06 - Musumeci: “Senso di responsabilità dei siciliani prevarrà”

"Sono convinto che non ci sarà bisogno di ricorrere a interventi estremi. Credo che l'esuberanza giovanile, la voglia di riassaporare il piacere della libertà abbia determinato situazioni critiche. Sono convinto che il senso di responsabilità dei siciliani prevarrà". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, al programma Centocittà di Rai Radio Uno, tornando sulla presenza nella Vucciria, zona della Movida di Palermo, di numerosi giovani senza mascherine e senza rispettare le distanze imposte dalla pandemia Covid-19. Il governatore ha sottolineato come la "Sicilia ha dato un grande esempio per otto settimane, sorprendendo anche chi parla del Sud per luoghi comuni". "Il dato basso di contagi in Sicilia - ha osservato Musumeci - è stata la conseguenza di una condotta responsabile: qui abbiamo seguito la linea della prudenza, del massimo rigore, della fermezza e abbiamo chiuso l'isola a fine febbraio, tra tante polemiche, ma poi i numeri ci hanno dato ragione".

Quattro nuovi dirigenti medici individuati dalla graduatoria per incarichi a tempo determinato per la Chirurgia generale sono entrati in servizio dall'Asp Ragusa per fronteggiare l'emergenza da coronavirus. La necessità di ricorrere alla graduatoria già stilata, spiegano dall'Asp di Ragusa, "nasce dall'esigenza di garantire adeguata attività chirurgica e assistenza sanitaria nei reparti degli ospedali aziendali, considerato che, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, tutte le prove concorsuali erano state sospese".

8:56 – L'autrice della foto della folla a Palermo: “Sono sgomenta”

"Ho avvertito una sensazione di festa: tutti bevevano e fumavano, vicini, incuranti delle prescrizioni sanitarie". A parlare è Concetta, impiegata in un negozio di Palermo, che ha scattato alcune foto della movida di ieri sera alla Vucciria, nel centro cittadino. "Ero appena uscita dal lavoro, il mio primo giorno dopo tre mesi di lockdown, per andare in macelleria e al panificio - racconta - Vivo in un ambiente che tutela i clienti e gli impiegati, così come stabilito dai protocolli di sicurezza. Invece, mi sono vista catapultata da un luogo sicuro a una massa di gente senza mascherina o con la mascherina abbassata, tutti a bere fuori dai locali, in un'atmosfera di festa, come se finora nulla fosse accaduto". "Ho avvertito subito che la gente non ha abbastanza chiara la situazione. Siamo tornati a una sorta di seminormalità, dunque bisogna rispettare le prescrizioni, il distanziamento sociale. Comprendo che anche i locali della movida debbono poter lavorare, ma serve prudenza, quella che ieri sera non si è vista alla Vucciria", conclude Concetta.