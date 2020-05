La vittima, finita in ospedale con una prognosi di un mese, ha riferito agli agenti di essere stato colpito con un pugno in faccia dal ragazzo

A Caltanissetta la polizia ha denunciato un minorenne per aver aggredito in strada un coetaneo, finito in ospedale con una prognosi di un mese, La vittima ha riferito agli agenti di essere stato colpito con un pugno in faccia dal ragazzo, a seguito di un diverbio che era cominciato sui social per motivi di gelosia.