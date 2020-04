“Sono 635 le persone sbarcate in Sicilia nelle ultime 24 ore”, ha spiegato il sindaco di Messina, Cateno De Luca. "Siamo stati gli unici a fornire ai siciliani il numero preciso degli ingressi. Tutti i Comuni coinvolti – ha poi aggiunto il primo cittadino parlando del sistema online che gestisce i permessi per accedere all'isola – sono stati avvisati preventivamente o in contemporanea, secondo quanto disposto dall'ordinanza. Peccato, è stata annullata una procedura di trasparenza e partecipazione, in quanto mette tutti in condizione di sapere in qualsiasi minuto quanti sono entrati e dove stanno andando”. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha fatto invece sapere che uno dei migranti ospitati nell'hotspot è risultato positivo al coronavirus. “Chiedo urgentemente una relazione sanitaria da parte dei responsabili dal centro di provenienza del migrante e non escludo un eventuale esposto alla procura della Repubblica per accertare eventuali responsabilità oltre che una ispezione da parte dell'assessorato regionale alla Sanità”, ha detto Ammatuna. (DIRETTA)

9:44 - Muore dipendente del tribunale a Caltanissetta

Questa mattina è morto all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta un uomo di 54 anni, dipendente del tribunale di Caltanissetta, risultato positivo al tampone. Era ricoverato in terapia intensiva Covid-19 dove era arrivato il 26 marzo per una grave polmonite interstiziale e insufficienza respiratoria. Da subito intubato non si era mai più ripreso. Si tratta della nona vittima di Coronavirus in provincia di Caltanissetta dall'inizio dell'epidemia.

9:18 - Vittoria, patto di solidarietà diffusa

Una convenzione tra il comune di Vittoria e la Caritas diocesana di Ragusa è stata sottoscritta per la realizzazione del progetto 'patto di solidarietà diffusa'. Si tratta di un piano per aiutare tutte le persone in difficoltà anche economiche. "In una situazione di particolare crisi - dice il commissario prefettizio Filippo Dispenza - non solo economica, come quella che stiamo vivendo, non bisogna dimenticarsi delle fragilità sociali, non bisogna lasciare indietro nessuno ed a tutti deve essere garantito un minimo e necessario sostentamento. Così ho ricevuto il pieno appoggio del vescovo di Ragusa, Carmelo Cuttitta". L'iniziativa consiste nel dare aiuti tangibili a tutte le famiglie e le persone in difficoltà, compresi i cittadini extracomunitari regolari e non, presenti sul territorio del Comune di Vittoria, attraverso le donazioni di derrate alimentari, farmaci nei casi previsti e necessari e generi di prima necessità. Al patto di solidarietà diffuso hanno già aderito la San Vincenzo de Paoli e la fondazione del 'Buon Samaritano' di don Beniamino Sacco.

8:41 - Migrante positivo all'hotspot di Pozzallo

Uno dei 50 migranti presenti nell'hotspot di Pozzallo è risultato positivo al coronavirus. Lo rende noto il sindaco Roberto Ammatuna, informato nella notte. Il tampone era stato eseguito prontamente dal medico responsabile dell'hotspot perché ai controlli sanitari si evidenziava una temperatura di 38 gradi circa. Si teme un possibile focolaio. "Ho chiesto un incontro in prefettura nella mattinata di oggi - spiega il sindaco - per stabilire il da farsi". L'appuntamento è fissato per le 10. "In ogni caso, chiedo urgentemente una relazione sanitaria da parte dei responsabili dal centro di provenienza del migrante e non escludo un eventuale esposto alla procura della Repubblica per accertare eventuali responsabilità oltre che una ispezione da parte dell'assessorato regionale alla Sanità".

8:13 - Musumeci: “Favorevole a confermare una linea di rigore”

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha partecipato, in videoconferenza, alla riunione della 'cabina di regia' tra Governo e Regioni con il premier Giuseppe Conte per l'emergenza coronavirus. Nel suo intervento, il presidente ha detto di essere "favorevole a confermare la linea del rigore e della fermezza, concordando con Palazzo Chigi la proroga fino al 3 maggio delle attuali restrizioni", procedendo solo "successivamente a una riapertura parziale e graduale delle attività". Tra le proposte fatte, anche quella di valutare la ripartenza dei cantieri stradali che garantiscano il distanziamento sociale "se a maggio i numeri dei contagi ci daranno ragione". Musumeci ha aggiunto: "Sono lavori che possono essere svolti anche con una riduzione dei disagi per gli utenti, visto che le strade sono deserte". Un altro tema è l'autorizzazione alle attività di prevenzione degli incendi boschivi, in vista dell'estate. Infine il governatore ha chiesto a Conte "la possibilità di inserire nel prossimo decreto una semplificazione delle procedure di gara per la distribuzione alle famiglie delle risorse stanziate dalla Regione Siciliana ai Comuni". Alla videoconferenza ha partecipato anche l'assessore alla Salute Ruggero Razza, i ministri degli Affari regionali Francesco Boccia e della Salute Roberto Speranza, oltre a una delegazione dei Comuni e delle Province italiane.

8:10 - Sindaco di Messina: “635 sbarcati dallo Stretto in 24 ore”

Sono 635 le persone sbarcate in Sicilia nelle ultime 24 ore: 568 pendolari (di cui 94 in auto e 474 a piedi); 67 viaggiatori (di cui 58 in auto e 9 a piedi). Del totale dei soggetti sbarcati, 573 avevano fatto richiesta preventiva, 62 erano senza. Le province di destinazione dei viaggiatori sono rispettivamente: Agrigento (3); Caltanissetta (3); Catania (15); Messina (16); Palermo (15); Ragusa (2); Siracusa (8); Trapani (5). "Al netto dei 4 traghetti e 4 aliscafi che ieri sono passati dallo Stretto di Messina, questi sono i dati complessivi rilasciati dalla piattaforma online 'Si passa a condizione che' al termine della giornata", ha spiegato il sindaco di Messina, Cateno De Luca. "Siamo stati gli unici a fornire ai siciliani il numero preciso degli ingressi in Sicilia. Nessuna autorità dopo un mese di controlli è stata nelle condizioni di fornire in tempo reale questi dati - ha aggiunto - Tutti i Comuni coinvolti sono stati avvisati preventivamente o in contemporanea, secondo quanto disposto dall'ordinanza. Peccato, è stata annullata una procedura di trasparenza e partecipazione, in quanto mette tutti in condizione di sapere in qualsiasi minuto quanti sono entrati e dove stanno andando. Se adottata anche a livello regionale, i siciliani saranno più tranquilli e si potrà garantire un controllo certo".

8:07 - Palermo, guariti i bimbi ricoverati al Di Cristina

Sono tutti guariti i bimbi ricoverati presso l'ospedale Di Cristina di Palermo perché positivi al Coronavirus. ieri, infatti, è stato dimesso anche l'ultimo piccolo paziente del nosocomio palermitano che, come da prassi, ha effettuato il doppio test del tampone che ha dato esito negativo. Lo fa sapere all'assessorato regionale alla Salute la direzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera Civico di Palermo.

