Entra in vigore oggi l’ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca che regola gli attraversamenti sullo Stretto verso la Sicilia. Già questa mattina il primo cittadino è andato al porto per controllare, insieme alla polizia municipale, che i passeggeri in arrivo alla Rada San Francesco si fossero registrati online, come previsto dal testo dell’ordinanza. Intanto il Consiglio di Stato, con il parere della prima sezione n. 735/2020, pubblicato ieri sera, ha espresso con la massima urgenza parere favorevole sulla proposta del Ministero dell'interno per l'annullamento, in via straordinaria, dell'ordinanza del sindaco di Messina.

L'ordinanza del sindaco Cateno De Luca

L'ordinanza stabilisce che chi arriva nel Porto di Messina, sia a piedi sia a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto, è tenuto, almeno 48 ore prima della partenza, a registrarsi al sito. Il passeggero dovrà dichiarare di conoscere le disposizioni dei Dpcm e delle ordinanze del presidente della Regione sulla emergenza coronavirus; indicare le motivazioni dello spostamento e la località di destinazione, dove trascorrere il periodo di isolamento fiduciario. Se i motivi sono validi potrà accedere alla città dello Stretto altrimenti sarà vietato l'ingresso.