Dal centro alle periferie, dal parco della Favorita al Golfo di Mondello, Palermo appare come una città deserta vista dall'alto, a bordo di un elicottero dei carabinieri durante uno dei quotidiani controlli da parte delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle misure anti coronavirus. Nelle vie cittadine non circola nessuno, così come lungo l'itinerario arabo normanno, solitamente affollato da turisti. Davanti ai monumenti le strade e le piazze sono vuote.

L’attività di controllo

Ogni eventuale attività anomala o assembramenti viene segnalato dal comandante dell’elicottero alla centrale operativa. Un monitoraggio serrato del territorio, condotto in costante sinergie con le pattuglie che operano sulla strada al fine di evitare le situazioni che possono favorire il propagarsi del contagio. "Un luogo simbolo di Palermo come la spiaggia di Mondello - spiegano gli uomini dell’Arma - in queste giornate primaverili potrebbe offrire un’occasione per godere di una giornata di sole, ma l’azione preventiva è efficace e la popolazione comprende la situazione di difficoltà, è consapevole".

A terra, il centro storico e le strade che portano al mare sono i luoghi più presidiati dalle forze dell’ordine, che rinnovano ancora una volta l’invito a restare a casa: "In questo periodo è un dovere morale e rappresenta un altissimo senso di responsabilità".