A Messina sono morte altre tre persone, dopo essere risultate positive al Coronavirus. Ora il totale è di 32 decessi. Nel frattempo, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci ha firmato uan circolare che dispone l'apertura dei market, oggi, fino alle 23. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Quattromila euro raccolti, per un totale di 85 buoni spesa da 50 euro ciascuno: è l'iniziativa di 120 operatori ecologici in servizio a Mazara del Vallo che hanno poi consegnato i voucher al vescovo, monsignor Domenico Mogavero. Alla somma raccolta dagli operatori ecologici si sono aggiunti 1.500 euro donati dalle tre aziende (Ecoin-Icoss-Teck) che gestiscono la raccolta rifiuti in città, oltre alcuni buoni donati dalla famiglia Ferro, proprietaria del punto vendita "Decò".



La Sartoria Sociale di Palermo sta realizzando mascherine composte da tre strati di tessuto in cotone lavabile e igienizzato. Non sono omologate e sanificate, ma sono comunque una forma di protezione. La spedizione è gratuita a Palermo.

8:25 - Baracca per barbecue di Pasqua, sanzionati

I Finanzieri di Palermo hanno scoperto e sequestrato un capannone di mille metri quadrati, nel quartiere Zisa, in cui venivano venduti abusivamente prodotti ortofrutticoli. All'interno si svolgeva attività di compravendita di frutta e verdura senza le autorizzazioni sanitarie comunali. Le indagini hanno accertato che il magazzino era utilizzato da una società titolare di una concessione al mercato ortofrutticolo. Dentro al deposito c'erano 20 persone e il rappresentante legaledella società, tutti multati per la violazione delle misure previste dai decreti in materia di contenimento del Covid-19.

Stavano costruendo una baracca, con rami di alberi e lenzuola, nascosta in una zona boschiva di un fondo agricolo di proprietà di un Ente benefico per realizzare un barbecue per trascorrere Pasqua e Pasquetta con degli amici. I due giovani, di 17 e 20 anni, che erano al lavoro nella frazione Pennisi di Acireale sono stati sorpresi all'opera dai carabinieri che li hanno identificati e sanzionati per violazione delle norme per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Ai militari hanno confessato il motivo per cui erano in campagna "stavamo costruendo un rifugio per festeggiare la Santa Pasqua e la Pasquetta con un barbecue tra amici".

8:09 - Nello Musumeci: "Market aperti fino alle 23"

Per agevolare le famiglie, in previsione delle due giornate festive di chiusura (domenica e lunedì), i negozi alimentari, già autorizzati, potranno prolungare l'orario di apertura di oggi fino alle 23. Lo ha disposto il governatore siciliano Nello Musumeci, con una circolare a firma del capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti.

8:07 - Altri tre morti a Messina, in totale 32

Il coordinamento per l'emergenza Coronavirus nell'area metropolitana informa che al Policlinico G. Martino di Messina sono deceduti una donna di 81 anni e un uomo di 80; un paziente di 82 anni è deceduto al Papardo di Messina. Tutti erano già affetti da altre patologie ed erano risultati positivi al Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sono 32 i decessi di persone affette da Coronavirus in città e provincia.

8:04 - A Catania 74.711 controlli e 4.669 sanzioni

Da quando è stato emesso il primo Decreto del presidente del consiglio dei ministri in tema di contenimento dell'emergenza Coronavirus, a Catania sono state controllate 74.711 persone, 4.669 delle quali sono state sottoposte a denuncia o sanzioni. Accertamenti sono stati eseguiti su 47.565 esercizi, con sanzioni comminate a 349 commercianti.