9:38 - Vende dispositivi fuori legge, denunciato commerciante

In provincia di Palermo, a Partinico, la guardia di finanza, ha sequestrato quasi 53mila articoli non a norma tra dispositivi di protezione individuale, artifizi pirotecnici, materiale per la casa e articoli da ferramenta. Il controllo è stato avviato dopo che i militari avevano rilevato sulle pagine di alcuni siti web la pubblicizzazione, da parte dei gestori dell'esercizio commerciale, di visiere protettive "antivirus" in vendita a prezzi esorbitanti. Nel corso dell'intervento le Fiamme Gialle hanno individuato altri dispositivi di protezione individuale (circa 150 tra capi di abbigliamento professionale, guanti, occhiali protettivi) con marchio CE contraffatto.

9:30 - Cassa edile di Ragusa: "Somme a operai"

La cassa edile di Ragusa ha messo in campo tutte le risorse disponibili a favore dei lavoratori edili e le agevolazioni previste per le imprese. Agli operai sono stati anticipati ed erogate somme prima della Pasqua ed altre erogazioni straordinarie saranno effettuate entro il mese in corso. Per le imprese sono state attivate le procedure inerenti la sospensione dei versamenti di febbraio e marzo, ed altre agevolazioni per i pagamenti pregressi e contingenti, al fine di garantire la corretta regolarità contributiva delle imprese.



8:25 - Da oggi i droni sorvoleranno Palermo

Tre droni della polizia municipale da oggi sorvoleranno Palermo per vigilare sul rispetto delle regole di contenimento da Covid-19, ma passata l'emergenza continueranno a monitorare dall'alto per segnalare eventuali illegalità. "Ovviamente in questi giorni festivi saranno impiegati per vigilare sul rispetto dei divieti legati al contrasto del Covid-19 - ha detto il comandante Vincenzo Messina - ma a regime diventeranno un utile strumento a sostegno di tutte le attività sia di vigilanza sia di repressione di attività illecite quali l'abusivismo o lo smaltimento illecito di rifiuti".

8:14 - Bambina di 10 mesi positiva ad Avola

"Una bimba di 10 mesi è risultata positiva al Covid-19 e ci stiamo adoperando per assistere la famiglia". Così il sindaco di Avola, Luca Cannata, nel corso di una diretta social. "Nessuno è immune al virus e quanto sta accadendo alla bambina è drammatico. Intendiamo ricostruire la rete dei contatti per risalire al contagio".

