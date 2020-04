Nonostante l'emergenza sanitaria (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), è stato chiuso lo scorso febbraio il punto nascita di Pantelleria, riferimento anche per le altre isole, costringendo le partorienti a prendere un aereo e a recarsi negli ospedali delle grandi città siciliane, tra costi e rischio contagio da coronavirus. Una decisione che ha suscitato tante polemiche, in primis quella del sindaco dell’isola, Vincenzo Campo, che insieme al vicesindaco Maurizio Caldo e al presidente del Consiglio comunale Erik Vallini, ha iniziato da giorni uno "sciopero della fame a oltranza" contro "l'indifferenza" mostrata dalla Regione sulla richiesta di riapertura della struttura ospedaliera.

Zero contagi sull’isola

L'ultima donna che, da sola e senza alcuna assistenza dei familiari, ha partorito a Trapani negli scorsi giorni - riferisce l'amministrazione comunale in una nota - ha testimoniato un travaglio ancora più sofferto e preoccupato, in un ospedale adibito anche ai pazienti con Covid. "L'isola è rimasta finora a contagi zero, ma si trova nella disperata situazione di dover far partorire le gestanti sulla terraferma", spiega il sindaco.

Stesso destino anche per i malati oncologici: "Vanno in terraferma per curarsi, facendo un giro da Palermo fino a Trapani. Poi - racconta ancora Campo - dopo aver fatto la chemioterapia, ritornano indietro, immunodepressi, con il rischio esagerato di contrarre il contagio".

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Pantelleria chiedono dunque al Governo nazionale di intervenire con propri provvedimenti al fine di superare "questa impasse regionale che è inaccettabile", conclude Campo.