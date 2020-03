Cerca di rubare dalle auto in sosta, arrestato e denunciato a Palermo

Un uomo di 36 anni, A. R., è stato sorpreso dagli agenti della polizia di Stato in via Alfonso Borrelli, a Palermo, mentre tentava di rubare alcuni pezzi di ricambi da un Suv parcheggiato e da un'altra automobile. L'uomo è stato sorpreso nei pressi della vettura dopo che aveva già smontato, utilizzando un cacciavite, alcuni pezzi di ricambio costosi. Oltre all'arresto per furto aggravato, il 36enne è stato anche denunciato per essere stato trovato per strada nonostante l'obbligo di restare a casa per l'emergenza coronavirus.