A Messino sono almeno due i focolai con un numero consistente di pazienti positivi al Coronavirus. L'Ircss Bonino Pulejo per Neurolesi, dove fino ad ora sono stati individuati una trentina di casi tra degenti e personale sanitario, e la casa di riposo Come d'incanto, dove salgono a 15 gli anziani positivi al Covid 19 dopo la donna di 90 anni ricoverata al Policlinico. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:15 - A Messina focolai all'Ircss per Neurolesi e in casa di riposo

Allarme a Messina dove sono almeno due i focolai con un numero consistente di pazienti positivi al Coronavirus. L'Ircss Bonino Pulejo per Neurolesi, dove fino ad ora sono stati individuati una trentina di casi tra degenti e personale sanitario, e la casa di riposo Come d'incanto, dove salgono a 15 gli anziani positivi al Covid 19 dopo la donna di 90 anni ricoverata al Policlinico dove sono stati trasportati anche gli altri pazienti. Si attende tuttavia l'esito del tampone su altri ospiti della casa di riposo, in tutto 71 anziani, e su 16 operatori che erano in isolamento da giovedì all'interno della struttura.

8:01 - Sindaco di Messina: "Preoccupati per i nuovi casi"



"Messina potrà fare i propri tamponi e non dovrà più fare riferimento a Catania e Palermo". A dirlo è il sindaco di Messina Cateno De Luca, che ha espresso preoccupazione per l'aumento dei casi di persone positive al Coronavirus in città. "Al Policlinico al padiglione H c'è una struttura dedicata ala covid 19, abbiamo la disponibilità di 70 posti letto malattie infettive e di 23 per terapia intensiva che potrebbero arrivare a 30. C'è anche la possibilità di creare un altro reparto dedicato con altri 50 posti per malattie infettive e arrivare ad altri 12 posti per terapia intensiva. Al Papardo ci sono sei posti per la terapia intensiva che potrebbero arrivare a 10. L'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto ha due posti per terapia intensiva che potrebbero arrivare a otto. Al nosocomio di Taormina ci sono otto posti per terapia intensiva che potrebbero arrivare a 12".