Pedofilia, insegnante di ballo arrestato nel Trapanese

In provincia di Trapani la polizia ha arrestato un uomo, ora ai domiciliari, ritenuto responsabile dei reati di adescamento di minori, pornografia minorile e corruzione di minorenne. Il magistrato, al momento, non ha ritenuto sufficienti i gravi indizi di colpevolezza in merito alla tentata violenza sessuale aggravata. La misura è collegata alle indagini svolte dai poliziotti a seguito della denuncia sporta da una minore nei confronti dell'uomo, insegnante di ballo.

La vicenda

L'arrestato aveva prima conversato con la vittima, tramite WhatsApp, tentando di carpire la sua fiducia. Poi, le aveva manifestato il desiderio di avere un rapporto sessuale con lei, inviandole anche foto e video sessualmente espliciti. Infine, aveva tentato di avere un contatto intimo con la vittima, profittando dei rapporti professionali instaurati con la minore, che frequentava uno dei corsi tenuti dall'insegnante. L'indagato, per allontanare ogni sospetto da sé e sviare i poliziotti, aveva anche presentato una denuncia per una presunta clonazione del proprio cellulare. Lo stratagemma non ha funzionato.