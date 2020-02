Incidente nel Palermitano, auto finisce fuori strada: morto 24enne

Un giovane di 24 anni, Emanuele Gaglio è morto in seguito a un grave incidente avvenuto all'altezza dello svincolo di Gallitello, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo. Il giovane, un impiantista originario di Montelepre (Palermo), è morto dopo che la sua Fiat Panda è uscita di strada per causa ancora da accertare, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sulla vettura c'era un altro ragazzo che è stato ricoverato all'ospedale di Alcamo, non sarebbe in pericolo di vita. La polizia stradale di Castelvetrano ha eseguito i rilievi e ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.