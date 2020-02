Rubano attrezzatura da cantieri edili: due arresti nel Siracusano

I carabinieri di Canicattini Bagni, nel Siracusano, hanno arrestato R.M, 40anni, e M.L., 39 anni, per furto aggravato in concorso. I due, entrambi originari di Catania, avrebbero rubato in un cantiere edile attrezzatura per un valore di circa 5mila euro. A incastrarli sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno immortalato i due in azione, mentre dalla visione di filmati dei giorni precedenti, è stato possibile addebitare loro analoghi furti, sempre in cantieri edili, avvenuti nella mattina di lunedì scorso. Il 39enne deve rispondere anche della violazione della sorveglianza speciale.