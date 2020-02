I migranti dell'Ocean Viking saranno trattenuti in quarantena

L'Italia ha concesso Pozzallo come porto di sbarco per la Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere che nei giorni scorsi, in tre distinte operazioni, ha soccorso 274 migranti al largo della Libia. Il Viminale ha reso noto che "al fine di assicurare adeguate misure di prevenzione, i migranti saranno trattenuti in quarantena nell'hotspot della cittadina siciliana. Alle medesime finalità precauzionali, il personale della nave rimarrà isolato a bordo per tutto il periodo necessario. le autorità competenti provvederanno agli accertamenti e alla sorveglianza sanitaria ritenuti indispensabili". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) Coronavirus Italia, 2 morti. Governo vara misure straordinarie. LIVE LIVE

Data ultima modifica 23 febbraio 2020 ore 10:14