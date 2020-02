Sparò contro un’auto dopo una lite: arrestato 26enne nell’Ennese

I carabinieri di Barrafranca (nell’Ennese) hanno eseguito nella cittadina un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Enna, nei confronti di S.B., un 26enne accusato di un tentativo di duplice omicidio risalente al 28 dicembre del 2019. Il soggetto, al termine di una lite con alcuni ragazzi, si sarebbe appostato con un fucile sotto casa di uno di loro e avrebbe sparato contro l’auto su cui era a bordo.

La vicenda

Secondo gli investigatori, l'indagato, al termine di una lite con alcuni ragazzi scaturita per futili motivi e sfociata in una colluttazione in un locale del paese siciliano, sarebbe andato a prendere un fucile e si sarebbe appostato sotto casa di uno dei soggetti con cui aveva discusso. Nel momento in cui ha visto il giovane passare a bordo di un'auto, il 26enne avrebbe sparato. Gli altri ragazzi, a bordo della vettura, si sono accorti dell'agguato e hanno accelerato, riuscendo a sfuggire all'attentato, e sono andati in caserma per sporgere denuncia.

L’indagine

Il 26enne è stato rintracciato dalle forze dell’ordine poco dopo l’agguato, insieme alla vettura che il soggetto utilizzava per gli spostamenti. Gli sviluppi investigativi hanno consentito ai militari di risalire a tutti i movimenti effettuati quella sera dal giovane, che dopo aver sparato era tornato nuovamente nel locale mostrando una cartuccia di fucile agli altri ragazzi coinvolti nella lite.