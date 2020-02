Siracusa, blitz antidroga in una palazzina di via Italia: sequestri

Blitz dei carabinieri in una palazzina in via Italia, nota piazza di spaccio di Siracusa. I militari della Sezione Radiomobile, durante un servizio finalizzato al contrasto allo spaccio di stupefacenti, nella notte hanno fatto irruzione nell’edificio e nel corso di una perquisizione hanno trovato e sequestrato circa un etto di marijuana. In particolare, sono state rinvenute 184 dosi di cannabis, per un peso complessivo di 114 grammi. Messe sul mercato avrebbero fruttato diverse centinaia di euro.