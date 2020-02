Droga, sequestro di marijuana per 25 milioni di euro nel Ragusano

Cinque tonnellate di marijuana sono state sequestrate nel Ragusano dalla guardia di finanza. I militari hanno scoperto lo stupefacente all’interno di quattro serre realizzate in una zona impervia ed estese su un'area di 10mila metri quadrati. In totale sono stati rinvenuti oltre 7mila arbusti di marijuana in piena fioritura, alti tra i 150 e i 200 centimetri. Le piante erano nascoste alla vista da alcune filari di ortaggi ad alto fusto. Secondo stime degli investigatori, lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato sul mercato 25 milioni di euro.

Un arresto

Nel corso dell’operazione i militari della guardia di finanza hanno arrestato un 53enne ragusano, in esecuzione di un'ordinanza del Gip, in quanto 'amministratore di fatto' di un'azienda florovivaistica. Risulta invece irreperibile un altro 53enne romeno, 'gestore' di un fondo agricolo sul quale coltivava marijuana all'insaputa del proprietario del terreno. I due sono indagati per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.