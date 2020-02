Ordigno bellico in un terreno a Mazzarino, sarà fatto brillare

In contrada Mular-Fondachello, a Mazzarino in provincia di Caltanissetta, in un terreno agricolo è stato trovato un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale di 15 centimetri di lunghezza. A scovarlo è stato il proprietario del terreno, che ieri stava eseguendo dei lavori sulla sua proprietà. La Prefettura di Caltanissetta ha già chiesto l'intervento dei militari del Genio Guastatori per far brillare l'ordigno in sicurezza.