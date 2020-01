Catania, ruba bici e la vende online: vittima la riconosce e denuncia

Un uomo di 46 anni è stato identificato e denunciato per furto dalla polizia di Catania. Secondo l’accusa, il malvivente ha rubato una bicicletta e, dopo il furto, l’ha messa in vendita online su un sito specializzato. La proprietaria della bici, però, alla ricerca proprio su quel sito di un mezzo di seconda mano, l'ha subito riconosciuta e ha segnalato l'accaduto alla polizia di Catania. Gli agenti delle volanti hanno così concordato con la vittima di 'acquistarla', per tendere una ‘trappola’ al presunto ladro. Dopo avere chiuso la 'trattativa' su internet, quando il 46enne si è presentato all'appuntamento con la bicicletta rubata per la consegna è stato bloccato dai poliziotti, che lo hanno portato in Questura. La bici è stata restituita alla legittima proprietaria, che ha ringraziato gli investigatori.