Arrestato a Palermo un ragazzo di 24 anni, F. P. C., accusato di aver rapinato un appartamento lo scorso aprile, in via Notarbartolo. Secondo quanto ricostruito, il 24enne aveva derubato una persona dopo averla minacciata con un cacciavite. Il giovane aveva portato via denaro e oggetti in oro, prima di fuggire dal balcone aggrappandosi al tubo del gas lungo la parete. Il sopralluogo del nucleo operativo San Lorenzo e le analisi scientifiche svolte dai Ris di Messina sono stati decisivi per risalire al giovane, ora detenuto nel carcere Lorusso di Palermo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, è stata eseguita dai carabinieri.